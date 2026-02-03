Alexandra Jacquin nous présentera son dernier album Demoiselle Isabelle où es-tu ? paru aux éditions French Flowers. Cet album, entièrement illustré à l’aquarelle, s’adresse aux enfants à partir de 4 ans. Une histoire poétique et malicieuse pour s’émerveiller et découvrir les libellules et les demoiselles, ces insectes fascinants, dont certaines espèces sont aujourd’hui menacées de disparition.
Le dessin a toujours accompagné Alexandra Jacquin. Petit à petit, cette passion a pris de plus en plus de place dans sa vie. En 2017, elle découvre l’aquarelle au cours d’un stage Carnet de voyage en Vanoise, puis elle se forme à l’illustration.
Elle aime particulièrement représenter l’enfance et la nature. Fin 2021, elle s’installe à Villard de Lans pour se rapprocher des montagnes et de la forêt qui l’inspirent.
Elle a illustré son premier album Kiki Gaston a disparu, sorti en 2024 aux éditions Walden en collaboration avec l’autrice Audrey van den Berg. Pour son 2ème album, Demoiselle Isabelle où es-tu ?, ce sont les libellules qui sont mises à l’honneur, aussi gracieuses que fragiles.
Par ses illustrations, elle souhaite permettre à chacun puisse de se reconnecter à sa capacité à s’émerveiller devant la nature et à en prendre soin.
Rencontre – dédicaces – Album « Demoiselle Isabelle où es-tu ? » de Alexandra Jacquin
2 place de la fontaine 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 06 40 67 72 04
