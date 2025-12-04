Venez (re)découvrir sa saga autobiographique *Le Café des Fauries* et le tout nouveau **tome 4 – « Un courant de lumière »**, une belle histoire de mémoire familiale et de petits bonheurs du quotidien.
On vous attend nombreux pour échanger avec l’auteur et faire dédicacer vos ouvrages.
Rencontre et dédicace avec Jean-Pierre Didier
Rencontre littéraire à l’Espace Culturel :
Jean-Pierre Didier revient, pour une grande séance de dédicace.
95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00
Venez (re)découvrir sa saga autobiographique *Le Café des Fauries* et le tout nouveau **tome 4 – « Un courant de lumière »**, une belle histoire de mémoire familiale et de petits bonheurs du quotidien.