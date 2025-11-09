Rencontre

Rencontre et dédicace avec Pascale Expilly

Rencontrez l’autrice Pascale Expilly à l’occasion de la sortie de son troisième roman policier Terribles vanités.

Le 14/11/2025 19:00

1 place de la mairie 26390 Hauterives Tél. 04 75 68 95 40

Gratuit pour les visiteurs

Le Bazar des Mots accueille Pascale Expilly pour une soirée rencontre et dédicace autour de son nouveau roman policier Terribles vanités.
Un moment convivial pour échanger avec l’autrice sur son univers d’écriture, ses personnages et les coulisses de ce troisième opus plein de suspense.
Entrée libre, à 19h00.