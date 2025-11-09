Le Bazar des Mots accueille Pascale Expilly pour une soirée rencontre et dédicace autour de son nouveau roman policier Terribles vanités.
Un moment convivial pour échanger avec l’autrice sur son univers d’écriture, ses personnages et les coulisses de ce troisième opus plein de suspense.
Entrée libre, à 19h00.
Rencontre et dédicace avec Pascale Expilly
Rencontrez l’autrice Pascale Expilly à l’occasion de la sortie de son troisième roman policier Terribles vanités.
1 place de la mairie 26390 Hauterives Tél. 04 75 68 95 40
Le Bazar des Mots accueille Pascale Expilly pour une soirée rencontre et dédicace autour de son nouveau roman policier Terribles vanités.