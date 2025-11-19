Rencontre

Rencontre et dédice de l’auteur Claude Ferrieux

, auteur drômois, pour la présentation et la dédicace de son nouveau livre Sissi ou l’âge d’or Romanais.

Le 22/11/2025

95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00

Gratuit pour les visiteurs

Icône du monde de la à –?, Simone Barry inspire ce roman touchant et vivant. Cet ouvrage est ? , et nous replonge dans une époque pleine d’élégance et d’énergie.
Une rencontre chaleureuse avec un auteur passionné.
Un moment d’échange autour de son univers et de ses inspirations.