Icône du monde de la à –?, Simone Barry inspire ce roman touchant et vivant. Cet ouvrage est ? , et nous replonge dans une époque pleine d’élégance et d’énergie.
Une rencontre chaleureuse avec un auteur passionné.
Un moment d’échange autour de son univers et de ses inspirations.
Rencontre et dédice de l’auteur Claude Ferrieux
, auteur drômois, pour la présentation et la dédicace de son nouveau livre Sissi ou l’âge d’or Romanais.
95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00
