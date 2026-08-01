Rencontre exceptionnelle : David Simonetta & Jean Felzine

La Maison de la Tour vous invite à une soirée exceptionnelle réunissant le peintre David Simonetta et le chanteur Jean Felzine autour d’une même oeuvre.

Accueilli en résidence au Cube en 2025, David Simonetta a réalisé SCROLL ou le Medicine Show, une peinture inspirée de la chanson Medicine Show de Jean Felzine. Cette oeuvre est actuellement présentée à la Maison de la Tour, accompagnée des esquisses préparatoires.

À l’occasion de cette rencontre, David Simonetta reviendra sur la genèse de cette peinture et sur son processus de création. La soirée se poursuivra avec un récital en solo de Jean Felzine. Auteur-compositeur-interprète, passionné de musique américaine et de cinéma, ancien leader du groupe Mustang, il poursuit aujourd’hui une carrière solo. Il interprétera une dizaine de chansons de son répertoire, dont Medicine Show, à l’origine de cette aventure artistique.

Une belle occasion de découvrir une oeuvre, une chanson et les liens qui les unissent, en présence de leurs deux créateurs