Rencontre Huni Kuin

Vendredi 15 avril Journée de travail et de partage sur les projets de Organismo conduit par Floresta TV sous la guidance du peuple Huni Kuin :

« actions regeneratives pour la Terre et la biodiversité »

18h Conférences:

Rencontre avec le chef Noui Chef du peuple Huni Kuin.

Présentation de leurs combats en Amazonie et des enjeux planétaires.

Partage sur la situation de la planète et émergences des solutions et reliance avec les projets en cours dans le monde.

Vision du condor er de l’aigle unifié pour un avenir conscient et souverain. »

19:30 : « Concert.

Concert pour la paix » avec les chants Sacrés Huni Kuin par Noui (possibilité de participer à la music)

20h. Cérémonie :

Cercle de chants sacrés et début de la cérémonie Cacao (rituel ancestral pour se connecter à l’esprit de la plante et ouvrir la vision du coeur.

21:30 Fin et Partages témoignages.