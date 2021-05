Rencontre: le quartier Chaffit à Valence

Chaffit a longtemps été un espace agricole, lové entre le Rhône et l’ancienne route de Marseille, auquel un ruisseau a donné son nom. Il faut attendre les années 1950 pour que la municipalité commence à investir cet espace. Aujourd’hui séparé du centre ville par les ronds-points et les réseaux autoroutiers, ce quartier est surtout connu pour abriter la clinique générale et la déchetterie. On oublie souvent que c’est un lieu de vie. Cette rencontre avec Linda Guerry vous permettra de faire connaissance avec les populations de Chaffit, d’hier et d’aujourd’hui.