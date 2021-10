Rencontre « Les petites arménies de la Vallée du Rhône »

Axe de circulation mais également territoire d’ancrage, la vallée du Rhône et ses environs sont depuis le début du XXe siècle une terre d’enracinement pour la diaspora arménienne. À Romans, Valence, Montélimar, Aubenas, Saint-Martin d’Hères, Grenoble, Décines, Vienne, Lyon, Saint-Étienne ou Saint-Chamond, Boris Adjemian a rencontré les réfugiés et leurs descendants et retrace l’histoire de ces arrivées successives : le refuge des rescapés du génocide dans l’entre-deux-guerres, les départs en chantant vers l’Arménie soviétique et leurs retours amers, les nouvelles générations venues de Turquie, de Syrie et du Liban des années 1950 aux années 1980, puis, plus près de nous, les immigrants de l’Arménie devenue indépendante. Au fil d’une histoire à taille humaine, le livre, enrichi de nombreuses photographies, interroge les multiples manières dont, ici ou là en diaspora, on vient à jeter l’ancre.