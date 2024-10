Rencontre littÃ©raire

Dans son nouveau recueil L’amour des idées, BRUNO MABILLE nous emmène sur sa vision et sa philosophie de la vie.

Chaque texte se tient entre les mains, nourrit et dialogue avec nous sur l’hier, le présent, la beauté, le bonheur, la mort…

Le poète transmet ses idées que nous prolongeons de nos lectures. Vient à murir un mouvement complice et pluriel