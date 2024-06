Rencontre littÃ©raire

» Combien de mots, de phrases, d’articles, de livres ai-je pu écrire et lire pour en arriver à la conclusion qu’il faut connaître la fin d’une histoire si l’on souhaite en déceler la véritable origine. »



Riche et pistonné, Sidné est loin de faire l’unanimité à la rédaction du Corsaire. Et son travail n’y change rien.

Pour prouver qu’il a sa place dans la profession, il démissionne et se lance dans une enquête de longue haleine sur la disparition d’un confrère, Jacob Sfrec, grand reporter de soixante-quinze ans qui s’est évaporé dans l’indifférence.

À partir de ses écrits et des témoignages de ses proches, Sidné reconstitue la vie de cet homme aux multiples facettes : son histoire familiale marquée par la Shoah, son grand amour sacrifié à sa vocation, sa fascination morbide pour la guerre et la cruauté, ses engagements et ses désillusions.



Une histoire bouleversante de transmission qui, au-delà de l’enquête, met en scène le passage de témoin entre l’ancienne génération et la nouvelle et livre ainsi une subtile réflexion sur l’évolution du journalisme.