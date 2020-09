Rencontre parentalité et numérique

Parent c’est déjà un travail ! Mais parent à l’ère numérique c’est encore plus de boulot ! Pendant cette rencontre nous parlerons de ce qu’utilisent les enfants et les ados parce que parfois on ne sait pas bien ce qu’ils utilisent ! Nous parlerons des risques (usage des écrans, utilisation des réseaux sociaux, harcèlement numérique) pour mieux les connaître et les prévenir. Nous parlerons des bienfaits aussi parce que le numérique c’est comme le vélo ça s’apprend et quand on sait (bien) en faire on gagne en autonomie ! Ce n’est pas une conférence, c’est une intervention ; c’est-à-dire que c’est préparé autour des thématiques dont on vient de parler mais ça s’adapte si vous posez des questions, parlez d’une situation, évoquez une difficulté particulière. Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité de leur parent.