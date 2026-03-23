Entre arts graphiques et visuels et textes poétiques, les deux artistes nous présenteront leur démarche lors d’une rencontre ce jeudi 26 mars à 19h.
Laurence Morizet exposera également ses oeuvres à la librairie du 26 mars au 10 avril.
Rencontre Printemps des poètes
Pour célébrer le printemps des poètes, nous recevrons l’écrivain naturaliste Benoît Vincent et la dessinatrice Laurence Morizet pour une rencontre inédite.
38 rue du Bourg 26220 Dieulefit Tél. 04 75 01 65 72
Entre arts graphiques et visuels et textes poétiques, les deux artistes nous présenteront leur démarche lors d’une rencontre ce jeudi 26 mars à 19h.