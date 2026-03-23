Rencontre Printemps des poètes

Pour célébrer le printemps des poètes, nous recevrons l’écrivain naturaliste Benoît Vincent et la dessinatrice Laurence Morizet pour une rencontre inédite.

Rencontre Printemps des poètes
Le 26/03/2026 19:00

38 rue du Bourg 26220 Dieulefit Tél. 04 75 01 65 72

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Gratuit pour les visiteurs

Entre arts graphiques et visuels et textes poétiques, les deux artistes nous présenteront leur démarche lors d’une rencontre ce jeudi 26 mars à 19h.
Laurence Morizet exposera également ses oeuvres à la librairie du 26 mars au 10 avril.