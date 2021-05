Rencontre – Projection / Jérémie BT – Akhdar le sel du désert

Ce projet est le fruit de la rencontre de 3 amis photographes, réalisateurs et illustrateurs.

Passionnés de voyages et d’expression artistique, nous réunissons nos disciplines pour réaliser un film documentaire, ainsi que deux ouvrages sous la forme d’ un carnet de voyage et d’ un livre photographique.

Nous souhaitons offrir une immersion sensible et artistique dans la vie quotidienne des communautés nomades du plateau de l’Adrar, dans le Sahara Mauritanien. Prétextant la remontée du trajet du sel, nous partagerons le quotidien des hommes et des femmes du désert. De la récolte depuis les mines côtières de Nouakchott, troqué ou vendu sur les marchés, à son acheminement à dos de dromadaire jusqu’aux campements semis nomades, nous goûterons à l’essence de ce peuple si singulier.

Le sel de la vie, le sel de la sueur, le sel des larmes…

Dans ce territoire où la vie est fragile, sont-ils les derniers témoins d’un peuple aux valeurs et coutumes à l’avenir incertain ? »