Rencontre  » Vélo pour tous « 

4 tables rondes permettront de partager des témoignages sur la force du vélo pour les mobilités du quotidien. Les tables rondes auront lieu tout au long de l’après-midi entre 14h et 16h30.

Dromolib et Mobilité 07-26 portent avec leurs partenaires le projet Vélo égaux sur ces deux territoires afin d’accompagner des publics qui ne trouvent pas de solutions adaptées à leurs besoins de mobilités. Ils les accompagnent autour du vélo (vélo école, atelier mécanique, code de la route et don d’un vélo d’occasion remis en état).

Lors de cet après-midi nous souhaitons donner la parole :

aux partenaires qui organisent des vélos écoles et des ateliers mécaniques un peu par tout dans la Drôme et l’Ardèche (liste des lieux en bas de cet article),

aux collectivités qui soutiennent le développement de l’utilisation du vélo au quotidien,

aux relais de solidarité (Plateforme emplois, centres sociaux, le diaconat, EVS, France travail, Mission locale etc.) qui nous permettent d’identifier des personnes en situation de » précarité mobilité « ,

aux participants du projet Vélo égaux !

4 tables rondes permettront de partager des témoignages sur la force du vélo pour les mobilités du quotidien. Les tables rondes auront lieu tout au long de l’après-midi entre 14h et 16h30.

Les échanges seront enregistrés et diffusés par Radio Micheline !

Un interview de Radio Micheline de Marie Sara Vigouroux (Mobilité 07-26) et Laurent Watine (Dromolib) qui présentent la journée vélo du 4 décembre.

La journée est gratuite!

Vous pouvez aussi nous contacter directement si vous avez des questions ou pour signaler votre présence.