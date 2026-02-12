Rencontr’écriture

Ecrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.
Public ado-adulte.
Entrée libre.
Participez à un atelier d’écriture en partenariat avec le C2R.
16 Avenue du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62
