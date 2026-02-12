Rencontr’écriture

Participez à un atelier d’écriture en partenariat avec le C2R.

Rencontr’écriture
Le 04/03/2026 11:00

16 Avenue du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Ecrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.

Public ado-adulte.
Entrée libre.