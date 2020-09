Rencontres citoyennes . Table ronde

Michèle Rivasi : les médicaments ne sont pas des produits comme les autres Rebecca Chaillot : artiste et créatrice d’un lieu de culture à partager Anne – Marie Brenner : construire un monde en paix

» Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres et présentent des risques parfois mortels « . Il est donc essentiel que les citoyens européens puissent avoir confiance dans les essais cliniques réalisés en amont. Seuls des tests permettent de garantir la sécurité des médicaments avant leur mise sur le marché ou leur extension d’autorisation de mise sur le marché. Mais encore faut-il que tous les résultats soient rendus publics, car l’industrie pharmaceutique, qui place la rentabilité comme préoccupation principale est soucieuse d’éviter toute publicité négative. »

A Colonzelle petit village Drômois Rébecca décide de mettre la culture pour tous au centre de la cité.Elle alterne concerts et maniement de la pelle et de la pioche pour réaliser un espace magnifique à partager. Ce rêve a pris forme, les rencontres artistiques citoyennes se multiplie. Lors de ces tables ronde, Rébecca nous fera découvrir ses talents de musicienne et de créatrice de lieux à partager

Animatrice du mouvement de la paix, Anne-Marie animera un atelier (origamis et/ haïkus) et développera les thèmes particuliers d’un monde en paix.Un film d’animation sera projeté en boucle pour réfléchir ensemble aux conséquences du nucléaire militaire…

Les tables rondes

Le Collectif citoyen ouvre des espaces de parole sous forme de tables rondes

Merci aux femmes qui ont répondu à notre appel : leur particularité est de tenter de changer le monde par un investissement citoyen ou culturel fort.