Rencontres culturelles itinérance[s] – Concert Lavach’

Insatiable explorateur des cultures du monde, le quatuor déploie sur scène son groove cosmopolite, ses chansons bigarrées nourries de 20 ans de tournées en France, au Mexique, en Colombie, en Arménie, au Laos, aux EtatsUnis et en Europe de l’Est. Le spectacle de Lavach’ est un voyage poétique et dansant, un road-movie musical dont l’Arménie est le

port d’attache. » Des Bratsch du cru dont le musette urbain et cosmopolite ouvre une porte sur le monde » . En partenariat avec l’association Mémoire et culture arméniennes.

Entrée libre, réservation vivement conseillée au 04 75 00 77 50