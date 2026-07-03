Festival
Rencontres musicales des Monts et des Notes – Le Grand concert
Soirée de clôture du festival.
Le 26/07/2026 Informations complémentaires
Eglise de Lus Le Village 26620 Lus-la-Croix-Haute
Gratuit pour les visiteurs
Soirée de clôture du festival.
Eglise de Lus Le Village 26620 Lus-la-Croix-Haute
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