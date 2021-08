Rencontres musicales du Roubion.Les Sybarites

» Au tour des Anches! « De la fin du 17ème jusqu’au 19ème siècle, instruments anciens ou modernes, petit parcours autour des anches doubles et de leurs délices.Schumann, Philidor, Lully, Zelenka

Les Sybarites

Irene del Rio Busto, Ivan Sherstnev, Patrick Beaugiraud :

hautbois, taille de hautbois et cor anglais

Laurent Le Chenadec : basson et fagott

Rebecca Chaillot : piano et clavecin