Rencontres Théâtrales : Les Talons Cachés, de quoi qu’y s’mêlent ?

Premier spectacle de la troupe de l’atelier théâtre du Centre Artistique Le Temps d’un Mouvement : « Les Talons Cachés ». Depuis octobre 2020, et cela malgré les confinements et couvre-feux, les 14 comédiennes et comédiens de la troupe se sont retrouvés tous les jeudis soirs (en visio puis en présentiel) pour travailler ensemble et créer ce spectacle. Venez vivre des scènes de vie cocasses, drôles et touchantes pour le bonheur de tous ! Entre humour et émotion, ce spectacle de 2h vous promet de passer un joyeux moment de divertissement à travers des sketchs, des scènes de théâtre et des extraits de films connus et moins connus.

Mise en scène : Claire Amouroux

Avec : Angélique Godet, Anick Clément, Anne Granade, Arthur Desuert, Bénédicte Crouzet, Benjamin Gontard, Benoît René, Brigitte Beraud, Fauve Llamas, Nadia Trapier, Nathalie Chambré-Bourguignon, Loïc Oghdayan, Nicole Wronski, Stéphane Véricel

Première partie :

Le Funambule

Compagnie Le Temps d’Un Mouvement

Création mêlant les comédiens de l’atelier théâtre et les danseurs des cours demi-avancé & adultes débutants. Sur un texte de Jean Genet, danseurs et comédiens s’entremêlent le temps d’une histoire en suspension qui ne demande qu’à être apprivoisée pour ne pas se laisser entraîner par cet infernal désequilibre.