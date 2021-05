Rendez-vous en Dolines

C’est en général en pleine nature et plus particulièrement dans les dolines, caractéristiques du paysages du Vercors, que nous accueillerons le public.

Les dolines sont des dépressions dans le sol qui créent des théâtres naturels de verdure.

Avant les spectacles vous trouverez une petite restauration composée de mets locaux.

Attention afin de préserver le caractère intimiste de ces rendez-vous, les places seront limitées, et une réservation en ligne ou par téléphone est mise en place…

Programme 2021 :

JUILLET

? Mercredi 7 juillet à 21h au stade Raphaël Poirée: film sur les chauves-souris présenté par la LPO (ligue de la Protection des Oiseaux ) avec sortie nature nocturne. Restauration sur place avant le film

? Vendredi 9 juillet à 21h, au Camping Les réveils: les Faucons Folks restauration sur place

? Lundi 12 juillet à 21h, à Base Nature Vercors » Lupo et Renard » pièce de théâtre tout public made in Vercors par la compagnie La Malle aux libertés. Restauration sur place avant le spectacle.

? Mercredi 14 juillet à 21h au Stade Raphaël Poirée : « La Voie Arctique » présenté par son réalisateur Sébastien Roubinet. Restauration sur place avant la projection

? Vendredi 16 juillet à 21h à Base Nature Vercors: la compagnie Car à Pattes spectacle de marionnettes : »Soundiata : l’enfant buffle, l’enfant lion ». Restauration sur place avant le spectacle.

? Lundi 19 juillet à 21h, à Base Nature Vercors : Spectacle – pour enfants – de kamishibaï (montreurs d’images) : » Les katatsumuri du Japon », une production de la compagnie La Malle aux Libertés. Restauration sur place avant le spectacle

? Mercredi 21 juillet au stade Raphaël Poirée : « Cinéma de pleine nature »: Quand la passion devient un métier, rencontre avec des professionnels de la prise de vue. Restauration sur place avant le spectacle.

? Vendredi 23 juillet à 21h à Base Nature Vercors : « Les bons gâteaux locaux » Spectacle de clowns autour de la consommation locale par la compagnie: La Malle aux libertés. Restauration sur place avant le spectacle.

? Lundi 26 juillet à 21h, à Base Nature Vercors. » Sortie de résidence des jeunes volontaires internationaux ».

Restauration sur place avant le spectacle.

? Mercredi 28 juillet à 21h, au stade Raphaël Poirée, projection du film : « Marche avec les loups », en présence de l’auteur Jean-Michel Bertrand. Restauration sur place avant le spectacle.

? Vendredi 30 juillet à 21h à Base Nature Vercors : » Monsieur Lune » avec le clown Gilles Rémi. Restauration sur place avant le spectacle.

AOUT

? Lundi 2 août à 21h à Base Nature Vercors : « La terrible histoire de Thomas Sankara » par Gilles Rhodes et Brigitte. Restauration avant le spectacle.

? Vendredi 6 août à 21h à Base Nature Vercors : les compositeurs et chanteurs duo acoustique: » Pom et Lom » Restauration sur place avant le spectacle.

? vendredi 13 août à 21h: en cours de programmation

? Lundi 16 août à 16h goûter à Base Nature Vercors : « le bal des enfants » avec l’accordéoniste Michel Fontaine. Goûter sur place.

? Mercredi 18 août à 21h, au stade Raphaël Poirée : »En attendant les éléphants » présenté par le réalisateur et caméraman , Jérôme Bouvier.

? Vendredi 20 août à 16h30, au jardin de ville de La Chapelle-en-Vercors : spectacle de marionnettes par la compagnie Talabard : « Le jour et la nuit ». Goûter avant le spectacle .

? Lundi 23 août à 21h, au gîte des Gabriel à Loscence: Musique des steppes de Mongolie sur projection en écran géant, avec Michel Abraham, Restauration sur place.

? Mercredi 25 août, à 21h, au stade Raphaël Poirée : projection du film « Trait de vie » avec les réalisateurs Sophie Arlot et Fabien. Restauration sur place.

? Vendredi 27 août à 21h à Base Nature Vercors : spectacle pour enfants de kamishibaï ( montreurs d’images) : « les katatsumuri du Japon », une production de la compagnie La Malle aux Libertés. Restauration sur place avant le spectacle