Réouverture du Mistral ! Vernissage dansant : DELPHINE BUCHER

Réouverture du Mistral Palace ! On est heureux d’accueillir Delphine Bucher pour une exposition de ses linogravures, fanzines et autres goodies. Elle invite pour l’occasion la romancière Fanny Lalande, et un duo de djs des Productions de l’Impossible

DELPHINE BUCHER

Les Éditions de la Dernière Chance

Linogravure / Fanzines, Montbéliard / Lyon

Fondatrice et taulière des éditions de la dernière chance, Delphine Bucher publie par ce biais fanzines, illustrations et linogravures.

Dans une démarche complètement DIY, ces éditions sont nées d’un désir de partager autour de la littérature, de promouvoir la lecture et d’échanger sur ce sujet par le biais de rencontres, ateliers, chroniques, salons de micro-édition…

Elle vient de publier son premier livre, Vandura Hotel : Alaska, la dernière frontière, le récit de deux mois en van, sur la route du Grand Nord.

FANNY LALANDE

Road Trips et lectures de la dernière chance (Romancière, Tournon)

A l’occasion du vernissage, Fanny Lalande, autrice du roman Les forêts bleues (illustré par Delphine Bucher), lira un texte écrit spécialement pour la soirée.

Dj ELIBATS versus Dj JESUS

Productions de l’impossible, Montbéliard

Une sélection 100% vinyles hantée par les fantômes de Lux Interior avec Elibats et barbee des Productions de l’Impossible sur fond de rockabilly, garage, punk-rock, psychobilly, surf music et dérivés ! De Buddy Holly à Dick Dale en passant par L7 et Morbid Angel !