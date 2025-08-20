? Midi – 14h : Prenez place au Banquet ! Une équipe de joyeux restaurateurs et cuisiniers locaux s’active pour vous proposer des kebabs originaux à l’agneau du Diois. Version végétarienne savoureuse, frites, desserts et pour trinquer local, des bulles à tous les étages : Clairette, bière, softs pétillants.
? 14h – 17h30 : Forum des associations. Rendez-vous dans la cour de l’École primaire Chabestan pour découvrir de nouvelles activités, s’engager ou devenir bénévole, avec l’Espace Social et Culturel du Diois.
? À partir de 17h30 le Banquet revient… et le Bal commence !
? 17h30 – Apéro chanté avec le Comité des Réjouissances.
? 18h30 – Jack The Cop Rock made in Diois.
? 20h – Pambelé. Percussions, chants et rythmes afrocolombiens en fusion.
? 22h – Poolidor. Duo électro-trad hypnotique, entre Berry et Afrique du Nord.
Repas Collectif- Le Grand Banquet de la Rentrée
La Ville de Die vous invite à prolonger l’été et célébrer la rentrée! Pour cette 2e édition, retrouvons-nous autour du banquet, du bal, des associations et des animations, dans une ambiance festive et conviviale.
Place de l'Évêché 26150 Die Tél. 04 75 21 08 77
