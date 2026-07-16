Que vous soyez en vacances au camping ou habitant des environs, venez profiter d’une belle soirée d’été, d’un bon repas et d’un concert festif !
Préparez-vous à passer une soirée conviviale dans une ambiance 100 % pop-rock !
En concert : Crazy Cover Band.
Au menu : Brochettes de poulet marinées façon Tex-Mex + Frites avec sauce blanche maison + Salade de tomates et oignons rouges.
Repas – Concert Crazy Cover Band
Soirée pop rock avec en concert : Crazy Cover Band. Repas dès 19h. Pop rock & animations – Concert à 20h30. Accès par le parc du Château (stationnement au boulodrome). Pensez à réserver rapidement, les places sont limitées !
5 route de roman L'authentik 26390 Hauterives Tél. 04 26 94 01 14
Que vous soyez en vacances au camping ou habitant des environs, venez profiter d’une belle soirée d’été, d’un bon repas et d’un concert festif !