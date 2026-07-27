Venez profiter d’une soirée Pop rock avec le groupe Moustache. Un repas est proposé dès 19h, suivi du concert à 20h/20h30. Le menu du soir comprend jambonneau rôti, frites, salade de tomates et tarte au citron. Une alternative est possible sur réservation. Des tables communes façon guinguette sont à disposition. Clientèle extérieure au camping bienvenue. Parking au boulodrome d’Hauterives avec accès à pied par le parc du château.
Concert
Repas concert du groupe : Moustache
Concert Pop rock avec le groupe Moustache et repas dès 19h. Réservation obligatoire.
Le 01/08/2026 19:00 Informations complémentaires
Payant