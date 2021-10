Reporté : Collectif Hausmusik : On the way to Bach

Collectif Hausmusik : On the way to Bach…

» À côté de Bach, nous sommes tous des enfants « , avait coutume de dire Robert Schumann. Pour sa troisième création, le Collectif Hausmusik a décidé de rendre visite à cet Everest des musiciens. Toujours avec la complicité de Jean-Philippe Rameau, les musiciens exploreront à leur manière, la vie et l’oeuvre de Bach, en les faisant dialoguer avec une création mondiale du jeune compositeur Matthieu Lemmenicier, en hommage à Pergolèse, qui était à l’honneur en 2019. La chaîne musicale se poursuit et la famille s’agrandit…