Requiem pour un smartphone, spectacle

3 courts spectacles gratuits
Trois spectacles courts
L’objet du délit ? Un smartphone, celui d’Amina, autour duquel gravitent trois personnages. Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet : depuis l’esclavage dans les mines du Congo jusqu’à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette jeune femme pleine de colère.
Quelles sont les conséquences de la numérisation de nos sociétés ?
Une ode à la nature qui oscille entre tendresse, rage et poésie. Un spectacle-choc !
Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant.