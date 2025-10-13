Requiem pour un smartphone, spectacle

L’objet du délit ? Un smartphone, celui d’Amina, autour duquel gravitent trois personnages.

Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet : depuis l’esclavage dans les mines du Congo jusqu’à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette jeune femme pleine de colère.

3 courts spectacles gratuits

À propos de l’événement

Trois spectacles courts

Quelles sont les conséquences de la numérisation de nos sociétés ?

Une ode à la nature qui oscille entre tendresse, rage et poésie. Un spectacle-choc !

Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant.