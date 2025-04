RÉSISTANCES – MAQUIS VENTOUX

Une bergerie à l’aube, des jeunes gens y sont rassemblés : ils forment l’armée de l’ombre des résistants vauclusiens. Leurs voix s’élèvent pour dire un poème de René Char, le grand poète chef de Résistance, puis ils racontent et jouent l’épopée du Maquis du Ventoux, entre 1942 et 1944 : sa naissance entre Carpentras et Sault, le regroupement clandestin des volontaires, les problèmes de ravitaillement, d’armement, les missions, la solidarité des habitants du plateau. Puis la terrible année 44 avec les trahisons et les représailles de l’occupant : rafles, exécutions. Deux survivants témoignent du massacre d’Izon-la-Bruisse et du nettoyage de Vaison.