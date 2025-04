Dieulefit accueille Les Guerrières de la Paix, nommées au Prix Nobel de la Paix 2025, pour une soirée exceptionnelle. Projection du film documentaire « Résister pour la Paix », suivie d’un débat avec sa réalisatrice et présidente de l’association, Hanna Assouline, puis d’une séance de dédicace de son livre « Guerrière de la Paix ».

Les Guerrières de la Paix est un mouvement de femmes pour la Paix, la Justice et l’Egalité. Créé en France en 2022 par Hanna Assouline, notre mouvement réunit des femmes de toutes sensibilités, cultures, croyances et origines. La reconnaissance de l’autre à la fois dans son identité et dans son altérité constitue la condition du dialogue véritable et de la sororité, ciments de nos combats. « RESISTER POUR LA PAIX », un film de Hanna Assouline et Sonia Terrab (2024). Un an après leur voyage en Israël et dans les territoires palestiniens à la rencontre des militantes et militants engagés pour la paix et la justice, Hanna Assouline et Sonia Terrab reviennent pour redonner la parole à celles et ceux qui résistent malgré la guerre, au coeur du chaos. De Tel Aviv à Jérusalem, de Ramallah à Bethléem, ces femmes et ces hommes continuent de tisser des liens entre israéliens et palestiniens.