Resolve + Space of Variations + Spleen + Anemia – concert metalcore

Space Of Variations fait partie des rares représentants de la scène heavy ukrainienne à tourner régulièrement en Europe et à l’international. Avec IMAGO, son dernier album multiforme et cathartique, le groupe déchainé explore de nouveaux horizons

SPLEEN est un voyage dans les ténèbres de l’esprit, mais à la fois un cri de révolte et un reflet des luttes personnelles. Mélancolie, rage et catharsis sont les maîtres mots de leur univers sonore qui explore les recoins sombres de l’âme humaine à travers une musique brute et poignante.

En première partie retrouvez, Anemia groupe de deathcore français qui conjugue intensité sonore et narration conceptuelle.

??? SPLEEN est un groupe de nu metalcore formé par cinq musiciens unis par une passion commune: explorer les recoins sombres de l’âme humaine à travers une musique brute et poignante. Influencés par des géants tels qu’Alpha Wolf, Emmure, et Ten56, leurs morceaux oscillent entre mélodies désespérées et passages destructeurs, où chaque note semble porter le poids d’une émotion brute et sincère. Le chant saturé, reste aussi puissant qu’émotionnel et fait l’écho des tourments intérieurs, confrontant l’auditeur à une douleur qui ne cherche pas à être apaisée, mais simplement vécue.

??? Space Of Variations est un groupe de metal ukrainien qui a remporté à deux reprises le titre de meilleur groupe de metal d’Ukraine. Ils font partie des rares représentants de la scène heavy ukrainienne à tourner régulièrement en Europe, aux États-Unis et en Asie, et à recevoir d’excellents retours en dehors de l’Ukraine. Le groupe a partagé la scène avec des formations de renommée mondiale, dont P.O.D., Architects, Jinjer, Devildriver, Electric Callboy, Emmure, Bad Omens, Three Days Grace, Malevolence, Vended, et bien d’autres. Après une tournée européenne et britannique avec Within Destruction et une tournée américaine avec P.O.D., Jinjer, Malevolence, Vended, le groupe prépare actuellement une nouvelle tournée européenne pour soutenir son dernier album IMAGO.

??? Anemia est un groupe de deathcore français formé en 2019 autour d’une volonté claire : conjuguer intensité sonore et narration conceptuelle. Le projet définit alors un large spectre de sonorités, puisant son unicité dans le détail apporté à la production.

??? Resolve sort son premier album « Between Me and The Machine » fin 2021 chez Arising Empire. S’appuyant sur un passage remarqué au Hellfest 2023, ainsi que deux années de tournées internationales aux côtés de Landmvrks, While She Sleeps ou encore Rise Of The Northstar, le groupe s’impose comme l’étoile montante du metalcore français. C’est en 2023 qu’ils dévoilent leur deuxième album « Human », plus personnel et intense. Après le succès d’une première tournée française pour défendre ce dernier, Resolve reprend la route en septembre 2024, nourris d’une envie forte de partager leur musique avec l’entièreté du pays.