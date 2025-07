Restitut ou Sidoine – La légende provençale de l’aveugle-né

L’une l’aurait conduit dans la région d’Aix-en-Provence où il serait enterré aux côtés de la sainte dans la crypte de la basilique de Saint-Maximin. On lui donna, au Moyen Âge, le nom de Sidoine.

L’autre destinée en fait le sujet d’une Vie rédigée au XIVe et le désigne comme le premier évêque du diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. On lui donna le nom de Restitut. Son culte liturgique restera en place jusqu’à Vatican II. Durant près de six siècles, Restitut sera célébré le 7 novembre comme l’aveugle-né de l’Évangile.