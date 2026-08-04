Pour fêter notre anniversaire, et à la veille de nos vacances bien méritées, on organise une petite fête histoire de faire durer l’été !
Cette année pas de blues de la rentrée on vous a concocté un programme ensoleillé :
– une après-midi ludique avec archijeux
– des huîtres et des moule-frites !
– des concerts délirants
– un cocktail bien frais
– des flash tatoo d’inspiration plage, mer, tropique
– et bien d’autres choses encore…
on vous dévoilera tout ça au fur et à mesure, mais notez déjà la date !! (le samedi 5 septembre pour ceux qui ont rien suivi ^^)
Retour de Plage – 2 ans du Central Vapeur
Les vacances sont finies ? Pour nous elles ne font que commencer !
8 Cours de Verdun 26400 Crest Tél. 07 75 78 96 99
Pour fêter notre anniversaire, et à la veille de nos vacances bien méritées, on organise une petite fête histoire de faire durer l’été !