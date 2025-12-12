Depuis le premier jour, nous avons fait un choix clair : défendre la force d’une écriture, la précision d’un geste, l’intensité d’un regard. Pas de tendance, pas d’effet ? seulement des artistes dont le travail s’impose par sa maîtrise et sa singularité.
Pour célébrer 20 ans de ce regard, nous sommes heureux de vous dévoiler notre grande Rétrospective : Une exposition réunissant tous les artistes de la galerie, chacun présenté à travers une oeuvre récente ? peinture, sculpture, photographie ou céramique. Une traversée des matières, des formes, des sensibilités qui construisent l’âme d’Art du Temps.
Et surtout, une occasion de dire merci.
Merci à nos artistes, pour leur exigence.
Merci à nos collectionneurs, qui donnent aux oeuvres un foyer, une histoire, une vie.
Merci à nos partenaires et amis, qui nous accompagnent.
Et merci à vous ? visiteurs fidèles ou nouveaux regards ? car l’art n’existe pleinement que dans la rencontre. Nous serions sincèrement heureux de vous accueillir, échanger et partager ce moment avec vous.
Rétrospective 20 ans de la Galerie Art du Temps
Art du Temps célèbre 20 ans de passion, d’exigence et de rencontres.
Place de l'église 26450 Cléon-d'Andran Tél. 04 75 00 46 58
