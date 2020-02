Réunion d’information – FACTEUR

La Communauté Université Grenoble alpes et ses partenaires viennent à votre rencontre le temps d’une pause-café, pour vous présenter :

l’offre de formation ainsi que les infrastructures et services (écoles, plateformes technologiques, laboratoires etc.)

les financements possibles pour vous accompagner via le dispositif FACTEUR (Fonds d’Amorçage pour la Coopération entre Territoires et Établissements Universitaires et de Recherche).

Financée par la région, cette aide est une véritable solution pour les TPE/PME qui souhaitent s’engager dans la formation.

Entrée gratuite sur inscription avant le 18 février : campus@val-de-drome.com

Au plaisir de vous y retrouver !