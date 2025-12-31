Concert

Riche « One Drag Show »

Stand-up, chanson et un brin de magie sont au programme du spectacle d’Intima Camp, la drag-queen en rouge et noir.

Le 24/01/2026 20:00

18 rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06

Payant

Réflexions sur l’identité, les classes sociales et le genre, égratignant au passage une certaine vision de la famille, James Bond et les jeux à gratter, Intima nous sert un spectacle ébouriffant, édifiant, émouvant…
Entre « Le Coeur a ses raisons », Hannah Gadsby et Lolla Wesh du 16e, l’impitoyable drag nous livre un solo piquant et puissant.
Bref, un spectacle riche…