Ricky Moondog et Morso la Pant – journée des enfants

Préparez-vous à un conte musical délirant, mêlant saynètes humoristiques, chansons et marionnettes, et suivez le dans son récit Potteresque sur des chansons balais participatives que l’on reprend en famille ou qui font danser. Comme tous les étés, Gramounbébé part en vacances chez sa Mamie Cibou adorée. Elle vit dans le sud de la France, en Camargue ! Mais cette fois ci, de nombreuses sorcières ont décidé de se réunir tout à côté de la carabane de Cibou, pour disputer une course de balais et un match de quidditch. Gramoun Bébé a un p’tit peu peur quand même ! Les sorcières

bon, passe encore, mais par dessus tout, il y aura l’énorme et terrible sorcière Tralalère. Oulallalala, c’est flippant !!! Il parait même qu’elle mange des Pokémons au plat à son petit déjeuner !!!

16h Ricky Moondog, dès 3 ans. Un spectacle qui raconte la légende du Rock. D’après un conte amérindien d’Henri Gougaud sur une bande son tarantignolesque !!! CONCERT ENVIROCK’N’CONTE POUR TOUTE LA FAMILLE. Il était une fois, dans une tribu souricière, confinée au milieu d’une décharge, un souriceau nommé Ricky Moondog. Incompris et banni par ses congénères abrutis de télé et gavés de malbouffe, il est contraint de quitter son village. En vérité, Ricky est tellement désolé de la cruauté des siens qu’il décide de partir en quête de son destin. Ce spectacle adapté aux petites oreilles est un véritable abécédaire pour les rockeurs en herbe. A coup de covers anthologiques sur des textes revus, corrigés, drôles, efficaces et riches de jeux musicaux, ce musicien envoie un show rock’n’roll et vitaminé pour les enfants de 3 à 333 ans.