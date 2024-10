Rico & Estaban

Au vu des demandes et notre amour pour notre » Arlequin » par le costume et sa théâtralité, c’est un ami du Gasoline qui va se reproduire (n’ayez pas peur c’est juste parce-qu’il était déjà là l’année dernière, souvenez vous…;-) au Gasoline Palace. Pour ce dernier samedi donc, nous l’avons voulu et le voulons une nouvelle fois délirant, piquant, acidulé. Rico, pour ne pas faire de vague, va nous faire un point final coloré ! Des déguisements, oh oui ! des airs connus, oh oui ! des frasques encore oh oui ! Un mini blind test oh oui ! et un dance floor bien sûr.

Rico fait son show accompagné d’Esteban un de ses nombreux compagnon de route samedi 26 octobre à partir de 19h00. Nous vous attendons pour clôturer cette 3eme année encore une fois chargée de beaux souvenirs. Pour nous faire plaisir et surtout à Rico, n’oubliez pas vos déguisements les copains copines… LOVE !