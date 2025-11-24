Rire 2 tous les mots – Cie T.S.F

On y retrouvera les deux présentateurs-lecteurs s’adonnant avec joie à la lecture à voix haute, des rubriques radiophoniques inédites aux accents surréalistes, de la musique ainsi que des bruitages presque dignes de ce nom, et un florilège de découvertes littéraires excitantes, modernes, drôles, poétiques.
Une nouvelle célébration fantasque de l’écriture à partir des textes de : Aurélie William-Levaux, Stéphanie Vovor, Julien Blanc-Gras, Céline Minard, Mariette Navarro, Fabien Drouet, David Geselson et Hélène Frappat.
Avec : Pierre Dodet et Pierre-Yves Serre
Crédit photo : Thomas Vogé