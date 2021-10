2ème semaine du Rock This Town #5, on s’y retrouve du 16 au 20 novembre, à domicile ! ROCK THIS TOWN #5 LA JUNGLE + STUFFED FOXES + PERVITIN + LITIGE CB & gentils prix au Bar !

ROCK THIS TOWN #5

? LA JUNGLE + STUFFED FOXES + PERVITIN + LITIGE

? JEU 18 NOV ? 14 / 12* / 10EUR** ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver: https://www.billetweb.fr/rock-this-town-5-jour-5

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

? LA JUNGLE

Trans Techno Kraut, Belgique

Jim & Roxie empruntent les codes traditionnels de la noise, s’en réapproprient des bribes et bouclent le tout pour répéter compulsivement des séquences toujours conçues live.

Une spontanéité hypnotique et volontairement lancinante, à la limite de l’interminable, qui s’octroiera à l’occasion quelques brèves impulsions doom orientales ou une épique bifurcation métal au beau milieu d’une épopée kraut-rock. Si La Jungle est souvent définie comme un duo math-rock, ses deux noisers préfèrent parler de techno à guitare déflagrante, à batterie frénétique et à Casio pour gamin, sauvage et effrontément dansante. Welcome in the…

trance !

??FACEBOOK: www.facebook.com/lajungleband

??INSTA: www.instagram.com/la.jungle.band

??SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/2M1oEnlS4vNxIW3grVQJ1h

??BANDCAMP: www.lajungle.bandcamp.com

??VIDÉOS: https://www.youtube.com/watch?v=a-YEC8cjJGA&t=1s

? STUFFED FOXES

Rock Psyché Shoegaze, Tours

Six vingtenaires de Tours – dont 3 guitaristes ! -, qui bercent dans le psyché/shoegaze et les attaques noisy étirées jusqu’à l’abandon. Abandon des postures et conventions. Abandon du corps quand l’émotion ne sait plus donner de la tête et que le pied quitte le fil de ces rythmes cabossés.

» Chansons écrites pour être jouées fortes » indique le dos de la pochette ? Plus qu’un retour à l’instinctif, la musique des Stuffed Foxes – dense, nervée et qui sait ménager ses effets – n’incite qu’à l’intensité… Celle de l’instant qui prend tout son sens sur scène. Et qui, au sein du pré carré de la relève rock française (Lysistrata, SLIFT et The Psychotics Monks), a trouvé de quoi agrandir le cercle. Sans tricher.

» Une claque viscérale rythmée par trois guitares rugissantes et un chant possédé, dont les sombres incantations assomment par leur puissance(…) Dans la lignée de Lysistrata, ou bien encore The Psychotic Monks » ROCK & FOLK

» Une dinguerie Hard-Psych… » GONZAÏ

??FACEBOOK: https://www.facebook.com/stuffedfoxes

??INSTA: https://www.instagram.com/stuffedfoxesband

??SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/61NXk42F56GdSy01BwNB06

??BANDCAMP: https://stuffedfoxes.bandcamp.com/releases

??VIDÉO: https://www.youtube.com/watch?v=T6sujHTcMhI

? PERVITIN

Gang Of Fuzz, Lyon Sud

Issu des tréfonds d’un étrange marécage, l’entité PERVITIN (im)pose direct le décor. Un décor qui suinte, qui dérange, qui taillade. Celui des vieilles Séries B dégénérées, imaginées par un esprit malade et torturé. Celui qui a vu naître les plus mythiques flamboyances du Southern Gothic, du garage-blues crasseux et de ce qu’on aime à appeler le swamp-rock.

Le quatuor localisé au sud de Lyon se fout des modes et des codes. Il balance ce qu’il sait faire : un rock pur, sauvage, hypnotique, radical, façonné depuis des années dans diverses formations plus ou moins obscures.

??FACEBOOK: http://facebook.com/pervitinband

??BANDCAMP: https://pervitinbox.bandcamp.com/releases

??VIDÉOS: https://www.youtube.com/watch?v=KhAsgWqtdfo

? LITIGE

Pop Punk, Lyon

Litige est un groupe lyonnais formé en 2014 aux sonorités punk et pop, avec un chant souvent en français, parfois en anglais. À en croire certains : « [Litige] réunit les Ramones et la pop française. Ce qui bizarrement semble totalement logique !

??BANDCAMP: https://litigelyon.bandcamp.com/music

??VIDÉOS: https://www.youtube.com/watch?v=gmFNTU5TJYE

CB & gentils prix au Bar!

