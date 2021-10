ROCK THIS TOWN #5

? GWENDOLINE + SCUFFLES + CATHEDRALE + JP GOULAG

? VEN 19 NOV ? 14 / 12* / 10EUR** ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver: https://www.billetweb.fr/rock-this-town-5-jour-6

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

? GWENDOLINE

Schlag-Wave, Rennes

Gwendoline, est un duo-antihéros de la scène indé rennaise. Loosers sensibles et grands blasés de la start up nation, Micka et Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique avec pour source première d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux qui les entourent. Entre textes fatalistes, auto-dérision, sarcasmes et amertume de la médiocrité du monde, leur cold-wave sincère est le symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour manifester.

En fin d’année 2020, Gwendoline s’est vu ouvrir les grandes portes des Trans Musicales, coup de coeur de Jean-Louis Brossard, pour un live à l’Ubu capté par FIP & Culturebox et accompagné de Maëlan et de Romain, leurs complices de scène.

Écrit sans prétention et ambition, le duo est surpris de l’intérêt porté au projet, entre leur programmation aux

Transmusicales, et les retours de la presse dont de grands médias internationaux (KEXP, France TV, Les Inrocks, Post Punk Magazine…).

??Captation France TV x Transmusicales :

https://www.france.tv/…/trans-musicales-de-rennes/2127893-

? SCUFFLES

Techno Punk, Angers

Au-delà des vestes de survêtement et des samples de moteurs tuning d’un goût discutable, Scuffles défendent la volonté de réunir deux esthétiques rarement assemblées : le garage/punk et la techno. Si elle est avant tout pensée comme légère et festive, la musique du duo tend à emprunter un virage de plus en plus mélodique, désormais en français dans le texte, flirtant ainsi de plus en plus avec les univers cold wave. Sur des couleurs inspirées de Rendez-Vous, La Femme ou Vox Low à la rencontre d’Arnaud Rebotini, c’est court, simple, frontal et percutant, et toujours de vraies festivités sur scène comme sur des enceintes en after. À titre de garantie, un nouvel EP viendra confirmer toutes les promesses des premiers singles à l’automne 2021.

? CATHEDRALE

Garage Punk Pop, Toulouse

« Quatuor toulousain qui rejoint illico le peloton de tête du Garage de France et dont le nom, choisi « oisivement » si l’on doit en croire ses labels Howlin Banana, Juvenile Delinquent et Fuzzkill Rds, n’a aucun rapport avec le plus fameux band doom metal à l’ancienne du Royaume-Uni. […] il n’y a effectivement aucune trace de Black Sabbath et une floppée de clins d’oeil aux héros historiques d’hier et aujourd’hui que sont The 13th Floor Elevators et Thee Oh Sees, mais aussi aux pionniers du rock allemand Faust et Neu! Bon appétit! »

? JP GOULAG

(Garage Punk Totalitaire, Fuzz Soviétique, Lyon)

‘JP Goulag’ c’est le surnom absurde que tu donnes à ton meilleur pote dans ton répertoire téléphonique mais c’est aussi le nom d’un commando garage, teenagecore, punk lyonnais. Le projet voit le jour fin 2019, puisant principalement ses inspirations dans les 90’s. Influencé par Pixies, Dinosaur Jr. mais aussi les plus récents Wavves et Cloud Nothings, le trio nous raconte ses mésaventures au travers de riffs explosifs et de refrains scandés, de quoi vous donner envie de reprendre le skate.

? Djs: LES PAUL BISMUTH

CB & gentils prix au Bar!

