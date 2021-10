ROCK THIS TOWN #5

? DECIBELLES + CLAVICULE + CHURROS BATIMENT + EDGAR SUIT

? SAM 20 NOV ? 14 / 12* / 10EUR** ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver: https://www.billetweb.fr/rock-this-town-5-jour-7

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

————————————

? DECIBELLES

Indie Punk / Rock Français, Lyon

> Derniers concerts!

A peine sortie de l’adolescence, le trio Decibelles formé par Sabrina, Fanny et Emilie avait, entre 2007 et 2009, soulevé une vague d’enthousiasme à coups d’EP tonitruants à la saveur punk acidulée, avant de mettre tout le monde à l’amende avec un album furieusement abouti en 2011, Pedro Joko. Puis, continuant de développer de quoi secouer la moelle des plus endurcis, à savoir un mélange détonnant de titres supersoniques catchy et de post punk de dance floor, s’en est suivi l’EP Sleep Sleep en 2015, faisant d’autant plus mouche que l’énergie et la puissance scénique ne manquent pas. Le début des tournées, les concerts qui s’enchainent (en compagnie de Bo Ningen, Fidlar, Sceaming Females et bien sur Shellac, qui deviendront leur » amis « ) et l’arrivée de Tight en 2017. Fin du huis clos féminin, Guillaume prend à la basse. Des hits, des hits. Du van, des shows, du van, des shows surtout en Allemagne, mais aussi aux UK avec leurs copains Meat Wave, Belgique, Italie, Suède… plus de 120 dates en deux ans.

Arrive l’heure de la catharsis à Chicago au studio Electrical Audio, chez Steve Albini lui même. 2019, Rock Français, premier album fabriqué en live, sans filet, intégralement en français. Brut, noise, sombre, colérique, féministe… C’est avec cet album que Decibelles est parti à la conquête du public français en 2019, se frayant une place au milieu de la scène effervescente rock de l’hexagone à savoir Lysistrata, Johnny Mafia, Psychotic Monks, etc. et dans la programmation de Rock en Seine 2020.

Decibelles avait fait un de ses premiers concerts au Mistral Palace en 2008. On les retrouve pour l’un de leur dernier concert, s’attelant désormais à un nouveau projet que l’on découvrira bientôt !

??SITE OFFICIEL:

??FACEBOOK: https://www.facebook.com/decibellesband

??INSTA: https://www.instagram.com/decibellesband/

??SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/6jRtQcvGq3pGsmdL5t3rBm

??BANDCAMP: http://decibelles.bandcamp.com/

??VIDÉOS: https://www.youtube.com/watch?v=STnEucjnxsQ

————————————

? CLAVICULE

Post Garage, Rennes

Les rennais de Clavicule déversent un rock puissant et diversifié, inspiré par la scène garage contemporaine auquel s’ajoutent de larges influences allant du punk au psyché, en passant par le surf ou le grunge. Après avoir sorti un premier EP autoproduit en juin 2019, le groupe s’est fait remarquer par les labels bretons Beast Records et Open Up and Bleed Records. En juin 2020 est sorti le premier album du groupe, GARAGE IS DEAD, opus de 10 titres enregistré par Dimitri Dupire et unanimement salué par la critique (Rock’n’folk, Rolling Stone, New Noise, Mowno, Abus Dangeureux, Rumore…). Sur scène, les 4 rennais déversent un déluge de fuzz allié à la fougue de la section rythmique et à des mélodies accrocheuses. Le groupe livre un set intense et sans répit, à la fois explosif et mélodique. À ne pas manquer !

??SITE OFFICIEL: https://www.claviculeband.com/

??FACEBOOK: https://www.facebook.com/Claviculeband/

??INSTA: https://www.instagram.com/_clavicule_/

??SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/3MyvhIeNVItWCpXSwm6pLI

??BANDCAMP: https://clavicule.bandcamp.com/

??VIDÉO: https://www.youtube.com/channel/UC1TGDn1vS2k45tlrJC2nRTg

————————————

? CHURROS BATIMENT

Cold Grunge Malade, Grenoble

Issus de la banlieue grenobloise, David Litavicki (Bleu Russe, Et Après ?, Poupard) et Pierre Gheno (Et Après ?) mettent à profit plus de 20 ans de complicité pour singer l’absurdité du quotidien. Incarnant respectivement et à merveille les deux facettes d’une entité malade, ils naviguent tant dans une coldwave fragile, mélancolique et sensible que dans un grunge violent, imprévisible et dérangé.

Si Nirvana se prenait les pieds dans The Cure, emportant Blink-182 dans sa chute en s’écroulant sur Bloodhound Gang, c’est dans la bonne humeur qu’ils cognent à coups de textes suicidaires et brutaux sur la folie crasse et ordinaire.

Après trois EP (Thurston Mourir 2014, Dix-Neuf Mars 2020, Sale Quart d’Heure 2021) et un premier album (Couteau 2017) ils préparent un nouvel album à sortir fin 2021, début 2022.

??FACEBOOK: https://www.facebook.com/ChurrosBatiment

??INSTA: https://www.instagram.com/churrosbatiment/

??SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/4Al85srEtRoY5ZqHKTYMTR

??BANDCAMP: https://churrosbatiment.bandcamp.com/

??VIDÉOS: https://www.youtube.com/watch?v=FbEloKfMepw

————————————

? EDGAR SUIT

New Wave / Post Punk, Lyon / Grenoble

Bruno, Jonathan et Simon forment fin 2019 Edgar Suit, 10 ans après la fin de leurs groupes de teenagers grenoblois, 455 SD et Easy Aces. Avec un gros faible pour la scène new wave/post punk/power pop de France et d’ailleurs, ils décident naturellement de s’orienter dans cet univers-là en s’inspirant de groupes comme les Red Dons, les Lords Of The New Church, Terrible Feelings ou encore les City Kids. Pur produit des années 2020, le groupe sort son premier album Despise All Humans en mars 2021 sur Dangerhouse Skylab, HVIV Records, Bad Health Records et Electric Men Records.

Rock & Folk

» Despise All Humans » : le titre annonce bien la couleur. Sur leur premier album, les Grenoblois d’Edgar Suit endossent leur costume de misanthropes, mais livrent pourtant neuf chansons qui ont tout pour plaire à l’oreille de l’auditeur averti. Entre post-punk tordu et new wave déviante façon Lords Of The New Church, le son d’Edgar Suit oscille entre l’ombre et la lumière.

??SITE OFFICIEL:

??FACEBOOK: https://www.facebook.com/xXEdgarSuitXx

??INSTA: https://www.instagram.com/edgarsuit_band/

??SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/34Ar6rkMBwM1TiKPrUAqFM

??BANDCAMP: Bandcamp ou Soundcloud: https://edgarsuit.bandcamp.com/releases

??VIDÉO: https://youtu.be/GDUyLaSiaBw

————————————

? Djs: PROTOCOLÈRE & MARIA ROCKMORE

————————————

CB & gentils prix au Bar!

————————————

? ROCK THIS TOWN #5

? DECIBELLES + CLAVICULE + CHURROS BATIMENT + EDGAR SUIT

? SAM 20 NOV ? 14 / 12* / 10EUR** ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver: https://www.billetweb.fr/rock-this-town-5-jour-7

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ