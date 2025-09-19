Rock This Town #8 – Jour 1 – Bryan’s Magic Tears / TV Sundaze

Le grand retour de « Rock this Town » au Mistral Palace : la soirée au Théâtre de la Ville ouvrira la 8ème édition avec TV Sundaze en première partie !

BRYAN’S MAGIC TEARS – Psyché, Paris

Bryan’s Magic Tears, signé sous le prestigieux label Born Bad Records, réinvente un rock psyché électrique et mélancolique, quelque part entre rage adolescente et spleen post-grunge. Porté par Benjamin Dupont, le groupe tisse des hymnes brumeux et intenses, hantés par l’esprit des 90’s et des films de Gregg Araki. Avec leur second album 4 AM, ils livrent une collection de tubes lunaires, romantiques et désabusés, qui redonnent au rock son pouvoir évocateur. Une musique pour ceux qui n’ont jamais vraiment quitté leurs 18 ans.

TV SUNDAZE – Local Garage Héros, Valence

» Quand on choisit d’e?tre un loser, il faut pas mal d’acharnement pour y exceller et devenir un des he?ros magnifiques que cette route a engendre?. Les 4 gamins des TV Sundaze n’ont pas he?site? une seconde, arborant fie?rement leur diffe?rence, bien de?cide?s a? saigner des doigts autant qu’il faudra pour re?animer un rock flamboyant, comme s’il n’avait jamais disparu. Il e?tait e?vident que ces quatre-là? allaient un jour se rencontrer, tant ils vivaient dans un monde e?trique?, qu’eux seuls percevaient comme infini. Et la rencontre allait force?ment e?tre alchimique et explosive. »

Et de l’acharnement, il en a fallu ! Apre?s 2 disques autoproduits sur leur label Tape Source Records, » On The Balcony » en 2020 puis » Harness » en 2023 et des tourne?es dans toute la France, le groupe revient aujourd’hui en force avec des nouveaux singles de?bordants de guitares fuzzy et de rythmique garage qui mixent autant la poe?sie nonchalante de Pavement ou Parquet Courts, l’e?nergie brute des Oh Sees ou de Ty Segall mais aussi leurs influences punks telles Black Flag et les Descendents.

Maintenant signe?s chez Mad Girls Love Songs pour le tour ainsi que Howlin’ Banana et Le Ce?pe Records pour leur prochain disque, ils n’ont a? pre?sent qu’un seul but : e?cumer tous les clubs en France et par-dela? les frontie?res pour vous faire ressentir cette ardeur.