Rock This Town #8 – Jour 5 – LEROY SE MEURT + LA FLEMME + MOJA + LATE! + VON KIDS

Nombreux sont les artistes passés ici qui ont depuis écumé de nombreuses et belles scènes (Gwendoline, Meule, Dynamite Shakers, Alvilda, Johnny Carwash…) !

Après une année 2024 difficile économiquement pour le Mistral Palace, où nous avons dû mettre en pause ce festival, le Rock This Town revient cette année pour sa 8ème édition ! Si vous voulez continuer à découvrir la scène sauvage internationale et passer une soirée mémorable, il va falloir être là !

? ROCK THIS TOWN # 8

? LEROY SE MEURT + LA FLEMME + MOJA + LATE! + VON KIDS

? SAM 15 NOV ? 18 / 15EUR * ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? FORFAIT 2 JOURS (14 & 15 NOV) : 30 / 25*

? Réserver : https://www.billetweb.fr/rock-this-town-8

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

? LEROY SE MEURT

Electro Punk, Paris

Leroy Se Meurt n’est pas le genre de groupe qui laisse indifférent. Elevé au punk et forgé dans l’électronique en acier trempé, le duo formé en 2018 à Paris propose une musique énergique qui mute au fil des disques.

Après 3 EPs et 1 LP, leur second long format sort à nouveau sur le Label Berlinois Mannequin Records. Au programme : de la colère, de la tension, des boîtes à rythmes qui tapent fort, des synthés qui visent juste et une voix qui nous envoie directement au coeur de l’action. La première écoute tabasse, la seconde fait danser jusqu’à l’épuisement et la troisième laisse gisant au sol, le visage tuméfié par une expérience salutaire.

Que l’on soit en recherche de danse, de sensations fortes, de retournement de situation ou simplement d’énergie brute, les concerts de Leroy Se Meurt sont parfaits pour vivre les quatre à la fois.

? LA FLEMME

Garage Rock, Marseille

La Flemme, ce quatuor marseillais au nom trompeur, débarque avec une énergie électrisante et un son garage rock teinté de psychédélisme. Formé de Jules, Stella, Charles et Ronie, issus de groupes comme Technopolice, Flathead ou Tessina, le groupe a surgi d’une nuit d’inspiration arrosée avec l’objectif fou de monter un projet scénique en deux mois. Le résultat ? Des compositions frénétiques, à la fois introspectives et exubérantes, qui collent à leur quotidien post-ado. Avec leur premier album La Fête, sorti le 25 avril 2025, La Flemme s’impose comme un acteur incontournable de la scène rock française. Lauréat des Inrocks Super Club, à l’affiche des Inrocks Festival 2025, largement soutenus par les médias (Culturebox, France Inter, RTL2, Rolling Stone, Rock & Folk…), La Flemme a su se faire une place au soleil en un temps record. La Flemme apporte une bouffée d’air frais à la scène rock française, enracinée dans l’esprit marseillais et portée par une énergie sans filtre.

? MOJA

Extreme Rock Duo, Tokyo

MOJA is an extreme rock duo consisting of Masumi (dr) and Haru (ba,vo), formed in 2007. In that same year, they performed at the CMJ (NYC), and in 2008, they?ve won 3rd place at the Global Battle of the Bands, world championship.

Since then, they?ve pursued a successful career, performing at globally renowned festivals such as and so on.

They have performed in 12countries so far, which is a firm proof of their ceaselessly growing reputation. Masumi?s superhuman drumming reminiscent of Buddhist god Ashra, and Haru?s growling heavy bassline and ferocious vocal combined will blow all the audiences mind away, and make it difficult to resist the urge to mosh.

The compositions are waste cut, compact, and displays even functional beauty, which tempts the listeners into repetitive play with its addictiveness. MOJA successfully merge opposing elements such as boldness and elaborateness, thrill and excitement. Witness the world-class rock spectacle!

? LATE!

Rock/Post Punk, Toulouse

Avec des influences allant de Parquet Courts à la B.O du Roi Lion, Late! c’est ce sentiment quand tu te lèves 10 minutes trop tard et que tu sais que la journée part mal. Ça va vite et ça n’a pas commencé que c’est déjà fini. Sur scène comme dans la vie, le quatuor emploie chaque seconde qu’on lui offre à déchirer la trame du temps pour miraculeusement finir à l’heure.

Après quelques répétitions et concerts, ils enregistrent avec le bien connu Lo Spider les 6 titres qui composent leur premier essai « Coolest in Town », sorti le 12/04/2025 au format cassette chez les labels Idiotape Records et Tape source records.

? DJ : VON KIDS

CB & gentils prix au Bar !