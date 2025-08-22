Rockin Gone Party#20

Pour cette vingtième édition vous aurez le plaisir de voir et surtout d’écouter :

Une figure légendaire du rythm’n’ blues noir américain : BARRENCE WHITFIELD en personne !!! Sa musique est puissante, énergique, rauque et pleine de second degré. Ses prestations scéniques détonantes et son attaque rock’n’ roll font bouger des salles entières. Le groupe espagnol LOS TORONTOS l’accompagnera pour son show comme ils en ont l’habitude dans de nombreux festivals européens.

Le groupe mythique anglais THE JETS complètera ce plateau exceptionnel. Formé en 1978, ce trio a contribué au renouveau du rockabilly au Royaume Uni. Les 3 frères qui le composent (une véritable fratrie !) perpétuent la tradition du rockabilly né dans les années 50 en se produisant sur les scènes du monde entier.

On pourrait croire qu’ils débarquent d’une petite ferme du fin fond du Texas des années 50, mais pas du tout ! Le trio TENNESSEE DRIFTERS nous viendra de Suède. Leur répertoire fait référence à la country musique et pourra vous rappeler un certain Johnny Cash.

En provenance du nord de la France, THE SPUNYBOYS est l’un des groupes phare de la scène française actuelle dont les racines sont la musique américaine des années 50. Malgré leur jeune âge ils totalisent plus de 1300 concerts sur les scènes du monde entier. Antoine De Caunes les a rencontrés au prestigieux festival de Las Vegas (USA) où ils étaient programmés. Il est devenu un de leurs tout premiers fans et a déclaré : » la contrebasse est le 4ème membre des Spunyboys « . Leur fougue et leur qualité musicale ne vous laisseront pas indifférents !

Pour compléter le spectacle, de nombreuses voitures anciennes européennes et américaines seront au rendez-vous, de même que le soir, dans la salle, vous trouverez divers stands : disques, vêtements et bibelots style années 50…. Le tout dans la bonne humeur et l’insouciance de ces folles années !