Le Rock’In Robins revient avec 3 groupes de musiques actuelles se relaieront sur la scène :

*20h: Théo Didier & le Roulotte Orchestra (Rock festif français)

Théo Didier sort son 2ème album » Conscience Libre « . en juin 2019. Il y explore en studio toutes ses influences, ce qui aboutit à un album très riche et varié. Mélangeant chanson française et reggae (contre-temps), Théo n’hésite pas à piocher ses influences dans les musiques africaines, latines ou encore le funk. Les concerts de Théo sont comme un grand bal populaire où tous les styles musicaux sont croisés pour faire danser tout le monde.

Participation à The Voice & Nouvel album en 2024.

*21h45: Drum D (Hip Hop / Drum’n Bass)

Drum.D est un projet musical qui combine le hip-hop, le dub et la drum and bass pour offrir un univers évolutif aux fans de musique. L’artiste principal, MC Drum.D, est un maître du fast flow qui sait faire jumper les mots sur n’importe quel rythme.

Il est accompagné d’un DJ talentueux, Splinter, et d’un batteur virtuose, Iphaze ou Zoé sur le pavé. Drum.D est l’héritier des toasters, les précurseurs des rappeurs qui ont su adapter leur freestyle à toutes sortes de beats. Ce projet est une invitation à découvrir une musique nouvelle et captivante qui plaira à tous les amateurs de Hip Hop et de musiques électroniques

*23h30: Ashkabad (Électro Dub)

Originaires d’Avignon, le duo Ashkabad mêle avec précision ses multiples influences pour créer un univers des plus explosif.

Tantôt stepper dub, tantôt trap ou downtempo, flirtant même avec la techno ou la trance, Ashkabad embarque tout autant les amateurs de sound system que ceux de l’électro dans un voyage musical brûlant.