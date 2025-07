Roots Trio Jazz à la Maison Nugues. Ouverture de saison.

Venez passer une soirée exceptionnelle en compagnie d’Étienne Roche à la contrebasse, Éric Houdart aux saxophones et Stéphane Pardon à la batterie.

Ils vous invitent à un voyage initiatique aux confluents du jazz contemporain et des musiques rituelles. Leur répertoire, tissé de compositions originales et d’hommages choisis à Charlie Mingus, dessine une cartographie sonore unique où la liberté devient le maître-mot. Un concert à ne pas manquer !