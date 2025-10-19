Concert, Spectacle

« Rouge poitrine ». Duo électro-poétique à la Locomotive

Duo électro-poétique. Dialogue entre mots, souffles et textures sonores, à travers un motif central: la figure de l’oiseau.

Le 06/11/2025 21:00

route de la gare 26340 Saillans Tél. 06 41 01 44 80

