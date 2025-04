Le spectacle Rue de l’envol part en tournée dans 12 communes du territoire pour colporter cette légende sensible et véridique de la compagnie Transe Express.

Rue de l’Envol est l’épopée bien réelle jouée par des pionniers des Arts de la Rue, une histoire en 9 chapitres autour d’un livre géant et des maquettes des fameuses machines célestes, mêlant récits, comédie, théâtre d’objets et musique live.

Brigitte Burdin et Gilles Rhode ont fondé la compagnie Transe Express et nourri son imaginaire. Aujourd’hui ces amuseurs publics mettent en jeu leur aventure autour d’un Théâtre à Images. Venez revivre la découverte de l’Art Céleste qui permit à ces inventeurs d’imaginaire de survoler les 4 coins de la planète. Participez à leur côté à l’éclosion et à la reconnaissance d’un mouvement culturel et politique : les Arts de la Rue.