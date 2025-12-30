« Rumeur » – Tain l’Hermitage

Là-haut, dans la chambre de sa très chic résidence secondaire, Charly Brock, le premier adjoint au maire de New York, baigne dans son sang. Tentative de suicide ou tir de sa femme Myra ?

La question hante les invités du couple, venus célébrer leur dixième anniversaire de mariage. Heureusement, la blessure est légère. Mais Myra a disparu, et Charly, sous valium, dort en suçant son pouce. Pire encore, le repas est en train de décongeler tristement, et où sont donc passés les domestiques?

Réduits aux conjectures, les invités vont tout tenter pour éviter un scandale. Mais dans cette farce délirante, chaque mensonge entraîne un nouveau quiproquo, et les couples deviennent de plus en plus fous.

Entre portes qui claquent et révélations absurdes, personne ne sait plus ce qu’il a dit… mais le spectateur, lui, rigole à gorge déployée.

(1h40 ) tout public.(mais conseillé, pour la compréhension, à partir de 12 ans)

Mise en scène Céline Brocard.

Avec Romain Contardo, Joël Labrosse, Pascale Foulquier, Frédéric Carrier, Marianne Guyon, Jolanta Ziukaite, Carole Mira, François Moulin, Benjamin Latouche.