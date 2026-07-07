L’orgue actuel fut entièrement construit de 1968 à 1971 par le facteur d’orgue Schwenkedel – Lhote. Cette réalisation fut possible grâce à la création d’un festival Bach, chaque été depuis 1962 par des passionnés.
Concert, Visites
Saint-Donat fête son prieuré avec l’orgue – Journées européennes ?du patrimoine
L’organiste Maxime Heintz présente l’orgue lors de plusieurs visites et propose un récital dimanche 20 à 17h.
du 19/09/2026 au 20/09/2026 Informations complémentaires
26260 Saint-Donat sur l'Herbasse 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Tél. 04 75 45 22 67
Gratuit pour les visiteurs